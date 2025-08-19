Neskatoties uz traģiskajiem notikumiem, autobusos joprojām nepiesprādzējas! Kampaņā “Laid kā lielais!” aktualizē bērnu drošību
Lai veicinātu bērnu, jauniešu un viņu vecāku izpratni par drošas pārvietošanās nozīmi, Satiksmes ministrija (SM) trešo gadu īsteno informatīvo kampaņu "Laid kā lielais!".
Aptaujas dati liecina – puse vecāku, kuru bērni pārvietojas ar skolas vai reģionālo autobusu, atzīst, ka īsos braucienos bērni nekad nepiesprādzējas vai arī viņiem nav zināmi bērnu drošības jostu lietošanas paradumi. Tādēļ kampaņas akcents ir uzsvērt drošības jostu obligātu lietošanu, aicinot bērnus un jauniešus kļūt par piesprādzēšanās vēstnešiem.
"Drošības jostu lietošana joprojām netiek uztverta pietiekami nopietni, īpaši attiecībā uz bērnu un jauniešu pārvietošanos autobusos. Nesenie traģiskie notikumi autobusu satiksmē un aptaujas dati spilgti parāda, cik būtiski ir nepieciešams stiprināt sabiedrības izpratni par drošības jostu lietošanu visos transporta līdzekļos, kur tās ir pieejamas – neatkarīgi no brauciena attāluma vai ilguma. Ikvienam satiksmes dalībniekam jāapzinās, ka piesprādzēšanās nav izvēle, bet pienākums, kas var pasargāt no smagām traumām un pat glābt dzīvību," uzsver Satiksmes ministrijas Sabiedriskā transporta pakalpojumu departamenta direktora vietnieks, ceļu satiksmes drošības eksperts Jānis Kalniņš.
Kampaņas ietvaros veikts pētījums, lai noskaidrotu, vai bērni īsos (līdz 15 minūtēm) braucienos ar skolas vai reģionālās satiksmes autobusu lieto drošības jostas. No visiem respondentiem 41 % norādīja, ka viņu bērni ikdienā pārvietojas ar autobusu. No šīs grupas 27 % vecāku atbildēja, ka drošības jostas bērns nelieto, bet 24,5 % – nezina, vai bērns lieto vai nelieto drošības jostu. 22 % vecāku atzina, ka bērns piesprādzējas vienmēr, 14,5 % – ka dažreiz, bet 12 % atbildēja, ka drošības jostas lieto bieži.
Kampaņas "Laid kā lielais!" galvenais varonis Asvalters aicina ikvienu bērnu un jaunieti iepazīt ielu gudrības tīmekļvietnē asvalters.lv, kā arī pārbaudīt savas zināšanas par ceļu satiksmes drošību, izpildot testus. Apgūstot un ievērojot ceļu satiksmes noteikumus, ikviens var veicināt gan savu, gan citu drošību uz ceļa.
Tāpat kampaņas varoni Asvalteru būs iespējams satikt arī klātienē – 29. augustā tirdzniecības centrā Domina Shopping un 30. augustā Olaines novada Jauniešu dienā. Pasākumu laikā ikviens varēs kopā ar Asvalteru atsvaidzināt zināšanas drošā mikromobilitātē un drošības jostu lietošanā.
Pētījumu 2025. gada jūlijā pēc SM pasūtījuma veica aģentūra "Norstat", tajā piedalījās 1008 respondenti.
Kampaņu "Laid kā lielais!" atbalsta un finansē Ceļu satiksmes drošības padome (CSDP).