Šodien 13:07
Kā elektriskā Formula E bruģē ceļu lielākai sniedzamībai ielas mašīnās?
Elektrisko formulu jeb Formula E čempionāts notiek jau gadus desmit, un savus spēkus tajā izmēģina dažādi auto ražotāji no Porsche līdz Nissan. Lai gan Formula E dalībnieku netrūkst un sacīkstes notiek pa visu pasauli, brīžiem rodas sajūta, ka šis čempionāts eksistē pats par sevi un nekādi nav saistīts ar ielas elektromobiļu tehnoloģijām.
Tomēr Nissan Formula E komandas vadītājs Tomaso Volpe intervijā TV Auto ziņām Londonā ir citās domās: “Tehnoloģija un piedziņa ir tieši tāda pati. Baterija, invertors, ātrumkārba, motors. Svarīgs ir veids kā mēs uzbūvējam piedziņu, lai radītu idejas pamatprodukcijai un izmantotajiem materiāliem. Patlaban tie varbūt ir pārāk dārgi masu produktiem, taču nākotnē tie kļūs daudz pieejamāki.”
Labs Formula E un Nissan ielas elektromobiļu sinerģijas piemērs ir jaunākā modeļa LEAF. Leons Dorsērs [Leon Dorssers], Nissan AMEIO reģiona vadītājs: “Jaunajam Nissan Leaf ir labākā sniedzamība klasē, 604 km. Tas panākts, cenšoties ieviest vislabāko motoru, un arī šeit iesaistīta Formula E.