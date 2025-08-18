Elektrības cenas Baltijā strauji pieaug vēja staciju izstrādes krituma dēļ
Mazākas vēja staciju izstrādes dēļ elektroenerģijas vidējā tirgus cena pagājušajā nedēļā Latvijā un Lietuvā salīdzinājumā ar nedēļu iepriekš pieauga 2,2 reizes un bija 81,24 eiro par megavatstundu (MWh), informēja AS "Latvenergo" pārstāvji.
Savukārt Igaunijā elektroenerģijas vidējā tirgus cena pieauga 2,4 reizes un sasniedza 73,76 eiro par MWh.
"Nord Pool" sistēmas cena bija četras reizes augstāka, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu.
Elektroenerģijas cenas pieauga mazākas vēja staciju izstrādes dēļ. Baltijas un Ziemeļvalstu reģionā kopējā vēja staciju izstrāde samazinājās par 19%. Elektroenerģijas cenas palielināja arī par 14% zemāka atomelektrostaciju izstrāde Zviedrijā. Elektroenerģijas plūsmas uz Baltijas valstīm aizvadītajā nedēļā samazinājās par 20%.
"Nord Pool" reģionā elektroenerģijas patēriņš bija 6730 gigavatstundas (GWh), bet elektroenerģijas ražošanas apjomi - 7175 GWh.
Kopējais elektroenerģijas patēriņš Baltijā samazinājās par 4% un bija 432 GWh. Latvijā patērētās elektroenerģijas apjoms bija par 2% zemāks nekā nedēļu iepriekš jeb 117 GWh. Igaunijā patēriņš samazinājās par 1% līdz 133 GWh, bet Lietuvā tika patērētas 182 GWh elektroenerģijas, kas ir samazinājums par 9% salīdzinājumā ar nedēļu iepriekš.
Elektroenerģijas izstrāde Baltijas valstīs pieauga par 12%, un kopā tika saražotas 321 GWh. Latvijā elektroenerģijas izstrāde bija par 10% zemāka salīdzinājumā ar nedēļu iepriekš jeb 87 GWh. Tikmēr Igaunijā izstrāde pieauga par 24%, un tika saražotas 72 GWh. Arī Lietuvā elektroenerģijas ražošana pieauga par 24% līdz 161 GWh.
Aizvadītajā nedēļā izstrādes apjoms pret patēriņu Latvijā bija 75%, Igaunijā - 54%, bet Lietuvā - 89%. Baltijas valstīs tika saražoti 74% no reģionā patērētās elektroenerģijas apjoma.