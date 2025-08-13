Rīgas pašvaldība skaidro, kāpēc mobilo sakaru pakalpojumu iepirkuma priekšmets nav dalīts daļās
Neviens uzņēmums Iepirkumu uzraudzības birojā (IUB) nav apstrīdējis Rīgas pašvaldības mobilo sakaru pakalpojumu iepirkuma prasības, skaidroja Rīgas pašvaldība.
Kā informēja Rīgas domes Ārējās komunikācijas nodaļā, Rīgas pašvaldība jau iepirkuma konkursa nolikumā norādījusi pamatojumu, kādēļ iepirkuma priekšmets nav dalīts daļās - tas nepieciešams, lai būtiski paaugstinātu veicamo darbu kvalitāti, paaugstinātu pretendenta atbildību par visu darbu kopumu un veicinātu pretendenta ieinteresētību organizēt savu darbu tā, lai kvalitatīvi izpildītu pakalpojumu visā pašvaldības ikdienas darba nodrošināšanas apjomā.
Tāpat tas esot nepieciešams, lai samazinātu izmaiņu iespējamību tajā un darbus veiktu saskaņā ar izstrādāto tehnisko specifikāciju kvalitatīvi ar maksimālu laika un resursu ekonomiju.
Pašvaldība skaidro, ka mobilo sakaru pakalpojums nav dalāms daļās, jo tas ir vienots mobilo sakaru pakalpojums. Šāda pakalpojuma sadalīšana daļās novestu pie sadrumstalotas pakalpojuma sniegšanas, apgrūtinātu pakalpojuma saņēmēja ikdienas darbu, kā arī radītu papildu riskus kiberdrošībai, jo mobilie sakari Rīgā tiek izmantoti administratīvajā darbā un operatīvajā saziņā, gan nodrošinot ikdienas pakalpojumus, novēršot drošības apdraudējumus vai sniedzot palīdzību iedzīvotājiem.
Pirms iepirkuma sākšanas tika organizēta sarunu konsultācija ar visiem potenciālajiem tirgus dalībniekiem, kurās tika sniegta informācija par iepirkuma nosacījumiem.
Ja kādam uzņēmumam ir pretenzijas par nolikuma prasībām, to var risināt caur Iepirkumu uzraudzības biroju, iesniedzot sūdzību. Tas netika izdarīts, skaidroja pašvaldībā, norādot, ka, ja nav iesniegts piedāvājums, par lēmumu sūdzēties IUB nevar.
Šodien tiek atvērti iepirkumā iesniegtie piedāvājumi, un, kamēr notiek iesniegto piedāvājumu vērtēšana, plašākus komentārus pašvaldība sniegt nevarot.
Kā ziņots, mobilo sakaru operators SIA "Tele2" un SIA "Bite Latvija" paziņoja, ka nepiedalīsies Rīgas pašvaldības mobilo sakaru pakalpojumu iepirkumā, jo iepirkumā esot iekļauti favorītisma elementi, kas jau starta pozīcijās sniedz būtiskas priekšrocības vēsturiskajam operatoram.
"Tele2" komercdirektora pienākumu izpildītājs Raimonds Janševskis norāda, ka uzņēmums nepiedalīsies šajā iepirkumā, "lai neradītu ilūziju par godīgu konkurenci, kas nav iespējama, ja jau sākotnēji tiek dotas vismaz 30 000 eiro lielas priekšrocības vēsturiskajam operatoram".