Amerikāņu sporta auto eksotika "Corvette" iegūst oficiālu pierakstu Latvijā
Ja vācu sporta automašīnu lepnums ir Porsche 911, tad amerikāņiem tā ir Corvette. Līdz šim pie mums nonāca ļoti reti pelēkā importa ceļā. Turpmāk tā vairs nebūs. To var nopirkt pie TC Motors, un šodien iepazīsimies ar vienu no Corvette variantiem vārdā Stingray.
Astotās paaudzes Corvette iznāca pirms pieciem gadiem, un kļuva par pirmo General Motors sporta mašīnu kopš 1984. gada, kam dzinējs nebija vis priekšā, bet kur citur. Mūsdienu Corvette ir pa pusei superauto, tāpēc, ka motors ir pa vidu. Tas ir kārtīgs astoņcilindru motors, atkarībā no versijas tuvojas vai pārsniedz 500 zirgspēkus. Citi Corvette varianti var būt pat divas reizes jaudīgāki.
Parasti mašīnās, kam ir vidū iebūvēts motors, nevar būt ne runa par bagāžnieku. Corvette ir izņēmums. Tas auto ir tik garš, kair vieta kur ielikt pāris somas vai jumta vidu, ko izņemot coupe pārvēršas par Targa. Targa ir tāds pa pusei kabriolets. Taču jaunākās Corvettes kabīne pārsteidz ar ko citu, piemēram, īstas zamšādas apdari. Salonā viss pakārtots vadītāja interesēm - milzu siena starp sēdekļiem, stūre nav apaļa, bet starta poga atdzīvina spēkstaciju aiz muguras. Klimata iekārtas pogas izkārtotas unikālā rindā.
Corvette ir vairāki braukšanas režīmi, bet tik un tā paātrinājums līdz 100 km/h ir 3,5 sekundes. Protams, ka sākumā jāpierod pie ierobežotas redzamības. Taču Corvette ir labas kameras, kas atvieglo manevrēšamu un parkošanos. Vēl jāuzmanās no “gulošajiem policistiem” . Vajadzības gadījumā priekšdaļu var piepacelt, vienkārši nospiežot pogu.
Corvette Stingray ir savai klasei visai normāla izmēra riepas - 19 priekšā, 20 aizmugurē. Varbūt tāpēc asfalta haizivij ir visai komfortabla gaita, gandrīz kā gran turismo tipa kupejām.
Gadu gaitā esam pieredzējuši tik daudz eksotisku zīmolu pirmizrādes, ka pat jaunākie Porsche un McLaren Rīgā īsti nevienu vairs nepārsteidz. Bet, ieraugot uz ielas Corvette, cilvēki uzreiz pagriežas. Un labākais, ka tā visai nav dekorācija. Kopš General Motors nopietni pievēsies izturības sacīkstēm, Corvette kļuvusi par tik ievērojamu sacīkšu mašīnu, kas spēj noslaucīti degunu gan mūžam pārākajiem vāciešiem, gan augstprātīgajiem itāļiem.