"Tele2" paziņo, ka atsakās piedalīties Rīgas pašvaldības iepirkumā
Multipakalpojumu uzņēmums “Tele2” paziņojis, ka nepiedalīsies Rīgas pašvaldības mobilo sakaru pakalpojumu iepirkumā.
Uzņēmums vēsta, ka iemesls tam ir tas, ka procesā ieļauti favorītisma elementi, kas jau starta pozīcijās sniedz būtiskas priekšrocības vēsturiskajam operatoram. Kā norāda “Tele2”, salīdzinot ar iepriekšējo iepirkumu, favorītisma elementi ir kļuvuši rafinētāki un grūtāk pamanāmi cilvēkiem un institūcijām, kas ikdienā nestrādā telekomunikāciju nozarē.
“Tele2” arī 2022. gadā atteicās startēt Rīgas pašvaldības iepirkumā, vēstot, ka tas bija formāls ar mērķi nodrošināt uzvaru esošajam pakalpojuma sniedzējam.
“Laiks iet, bet piekoptās metodes, lai nodrošinātu uzvaru vienam konkrētam tirgus spēlētājam, nemainās. Mēs nepiedalīsimies šajā iepirkumā, lai neradītu ilūziju par godīgu konkurenci, kas nav iespējama, ja jau sākotnēji tiek dotas vismaz 30 000 eiro lielas priekšrocības vēsturiskajam operatoram,” stāsta “Tele2” komercdirektora p.i. Raimonds Janševskis. “Ir skumji, ka Rīgas pašvaldība riskē pārmaksāt par mobilo sakaru pakalpojumiem, labi zinot, cik akūti trūkst līdzekļu citās jomās.”
Viens no kritērijiem iepirkumā, ir iekļauts mobilo sakaru bāzes staciju skaits. Uzņēmums paziņojumā norāda, ka šis ir viens no retajiem publiskajiem iepirkumiem, kurā kā kvalitātes kritērijs ir minēts bāzes staciju skaits, minot, ka mūsdienīgos un kvalitatīvos publiskajos iepirkumos šāds kritērijs vairs netiek izmantots.
Jau vēstīts, ka Rīgas pašvaldības Centrālās administrācijas Iepirkumu pārvalde izsludinājusi 1,5 miljonu eiro vērtu mobilo elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanas iepirkumu.