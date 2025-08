Noskaidrots, kā Baltijas valstu iedzīvotāji tērē naudu – atšķirības ir pārsteidzošas

Īpaši bieži ārpus mājām ēd jaunieši – katrs trešais (34 %) Latvijas respondents vecumā no 18 līdz 29 gadiem. Arī vecumā no 30 līdz 39 gadiem šie tēriņi ir nozīmīgi – to norādījuši 26 %. Līdzīga tendence vērojama arī Lietuvā un Igaunijā, kur jauno paaudžu pārstāvji labprātāk ļaujas gastronomiskai baudai ārpus mājām, tomēr šī izvēle kaimiņvalstīs nav tik izteikta kā Latvijā.