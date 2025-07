Latvijas iedzīvotāji aizbrauc pelņas, nevis kredītu dēļ

AS “4finance” veiktā pētījuma dati liecina, ka visbiežāk minētie iemesli ir zems atalgojums un grūtības atrast piemērotu darbu Latvijā. Zemo atalgojumu kā galveno izbraukšanas iemeslu no Latvijas gandrīz 24% respondentu ir minējuši attiecībā uz sevi, savukārt nedaudz vairāk nekā 25% to norādījuši kā savu tuvinieku aizbraukšanas iemeslu. Veiktā pētījuma dati liecina, ka darba meklēšanas grūtības nereti kļūst par iemeslu, lai dotos prom no Latvijas. 13.84% tās minējuši, runājot par sevi, bet 20,06% - saistībā ar savu tuvinieku aizbraukšanu.