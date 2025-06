Noskaidrots elektroskrejriteņa OCTA polises pircēja profils: atbildīgs pusmūža vīrietis ar derīgu autovadītāja apliecību

Aktīvākie pircēji ir vecuma grupās no 40 līdz 49 gadiem (36%) un no 50 līdz 59 gadiem (24%) – kopā 60% no visiem polises īpašniekiem. Vecuma grupa no 30 līdz 39 gadiem veido 28%, bet jaunieši no 20 līdz 29 gadiem – tikai 4%. Seniori (60+) – 7%.