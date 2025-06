"FlixBus" skaidro autobusu satiksmes tendences Latvijā, Baltijā un pārējā Eiropā

Es arī paskaidrošu, kādēļ mēs nerunājam par katru atsevišķu tirgu. Starptautiskajos autobusu pārvadājumos tam nav lielas jēgas. Es zinu, ka ir pierasts to darīt galvenokārt aviosabiedrību dēļ, bet aviosabiedrībām ir tikai divas pieturas - izlidošanas un nolaišanās punkts. Ar autobusiem tas ir sarežģītāk. Piemēram, mums ir līnija Rīga-Viļņa-Varšava. Vienā dienā var būt tā, ka visi pasažieri, kas brauc no Rīgas, izkāpj Viļņā, un to vietā iekāpj pasažieri, kas brauc no Viļņas uz Varšavu, otrā dienā var būt pasažieri, kas brauc no Rīgas uz Varšavu. Līdz ar to var runāt par vidējiem rādītājiem, bet, kad runa ir par konkrētu tirgu vai maršrutu, no tiem ir maz jēgas.