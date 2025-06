Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem būs liegts iegādāties nekustamos īpašumus Latvijā

Anotācijā uzsvērts, ka darījumu puses likumu nezināšana neatbrīvo no likumu ievērošanas pienākuma. Personām jāizvēlas tādi darījuma subjekti, kas atbilst likuma kritērijiem, un tās nevar aizbildināties ar to, ka nezināja likuma nosacījumus. Līdz ar to potenciālajam nekustamā īpašuma pārdevējam būs jāizvērtē, ar ko tas slēdz pirkuma līgumu, un jārēķinās ar sekām, kas noteic, ka saskaņā ar likumu šis darījums nebūs spēkā.