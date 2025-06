Plāno nodrošināt iespēju ražot degvielu Latvijā

Melnis norāda, ka Eiropas Savienības (ES) ilgtspējas ziņošanas regulējums pieprasa, ka Latvijas eksportspējīgajām nozarēm ir jāpiedāvā tirgum tādi produkti un pakalpojumi, kas atbilst ilgtspējas prasībām, kas ietver arī informāciju par to, kādi enerģijas veidi ražošanā tiek izmantoti. Ja šīs nozares nespēs to nodrošināt, nozares riskē tikt izslēgtas no globālajām eksporta piegādes ķēdēm. Tas savukārt nozīmētu risku Latvijai kļūt par izolētu spēlētāju pasaules tirgū - ar tiešu ietekmi uz mūsu tautsaimniecības konkurētspēju un izaugsmi. Šeit var runāt par, piemēram, tādu materiālu eksportu kā cements, tērauds, ķīmiskā rūpniecība.