Andrito Coffee Roastery jaunā mājvieta atklāj mūsu redzējumu par kafijas kultūru

Kafijas rīti vasarā

Līdz pat augustam ik pēc divām nedēļām mēs rīkojam īpašus kafijas rītus, kuros viesi var baudīt rūpīgi atlasītu, dažādos veidos pagatavotu kafiju. Aicināts ir ikviens un pasākums ir bez maksas. Tā ir iespēja atklāt jaunas garšas un satikt domubiedrus nesteidzīgā atmosfērā no 7.30 - 9.30 mūsu ražotnē. Katrā no mūsu kafijas rītiem mēs gatavojam kafiju no viena konkrēta pasaules reģiona, parādot, cik daudzveidīgu un niansētu kafiju iespējams pagatavot, izmantojot pupiņas no vienas izcelsmes vietas. Katrs pagatavošanas veids izceļ kādu noteiktu garšas niansi – vai nu to pastiprina, vai arī pieklusina, ļaujot atklāt pavisam citas garšas šķautnes.