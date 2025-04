"Balcia" rada divas jaunas "Fortnite" spēles misijas sadarbībā ar Latvijas spēlētājiem.

Viena no jaunajām "Fortnite" “Balcia Mega Mansion” spēles misijām ir “Glass Bridge”, kuras izveidē Balcia kopā ap spēles izstrādātāju radošo spēļu aģentūru “Be Loud” ir smēlusies iedvesmu no pasaulē populārā seriāla “Squid Game”. Savukārt otra jaunā misija ir “Water Pit”, kas pārbaudīs spēlētāju spēju pielāgoties, reakcijas ātrumu un stratēģisko domāšanu, lai izkļūtu no telpas, ko strauji piepilda ūdens. Ieklausoties spēlētāju ieteikumos un pieredzē no Latvijas un visas pasaules, jaunās misijas ir izveidotas vēl dinamiskākas un aizraujošākas, fokusējoties uz tiešu sacensību starp spēlētājiem reālajā laikā, nevis ātrāko spēles laiku.