Kišiņevā aizvadīts Latvijas-Moldovas biznesa forums

Forums notika Ekonomikas ministrijas (EM) valsts sekretāra Edmunda Valanta darba vizītē, un tajā piedalījās Latvijas biznesa delegācija, tostarp pārstāvji no Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, AS "Latvenergo", SIA "Vincents", SIA "Eunomia Traffic", SIA "Sulapro" un SIA "Tet". Par mazāk zināmajiem delegācijas pārstāvjiem zināms, ka SIA "Eunomia Traffic" piedāvā IT risinājumus satiksmes drošības uzlabošanai, savukārt SIA "Vincents", kurus forumā pārstāvēja Emīls Jakrins, piedāvā risinājumus autonomo sakaru torņu projektiem.