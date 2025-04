"Elvi" valdes locekle Laila Vārtukapteine: "Visi ir atraduši, ka pārtikas cenu jautājumā vainīgs ir tirgotājs"

Tomēr, mums uzliekot par pienākumu obligāti norādīt izcelsmes valsti, ir otra puse, par kuru arī neviens īsti nav runājis. Mēs norādām to izcelsmes valsti, ko mums piegādātājs vai ražotājs iedod. Ar Latvijas precēm parasti problēmu nav un viss ir skaidrs, bet sarežģījumi nereti rodas ar starpniekiem un lielo zīmolu pārstāvjiem, kas strādā Baltijas reģionā. Viņi izplata preces un norāda izcelsmes valsti, bet, ja viņu pusē ražotājvalsts mainās, viņiem nav pienākuma mūs par to obligāti informēt. Rezultātā rodas situācijas, ka uz cenu zīmes norādīts viens, bet uz preces - cits. Piemēram, pie mums stāv prece, uz kuras rakstīts, ka tā ražota Itālijā, bet īstenībā tā tagad nāk no Spānijas, un mēs par to nezinām, jo kādā brīdī kaut kas ir nomainījies un piegādātājam un ražotājam nav pienākuma informēt par izmaiņām. Bet, ja pārbaudes laikā atklājas, ka uz preces ir Spānija, bet cenu zīmē - Itālija, tad mēs esam vainīgi, lai gan neesam bijuši informēti.