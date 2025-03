Strauji pieaug elektroenerģijas cenas Baltijā

Aizvadītajā nedēļā izstrādes apjoms pret patēriņu Latvijā bija 112%, Igaunijā - 70%, bet Lietuvā - 73%. Baltijas valstīs tika saražoti 82% no reģionā patērētās elektroenerģijas apjoma. 2024. gada 25. decembrī tika konstatēts Somijas-Igaunijas starpvalstu savienojuma "Estlink 2" bojājums. Saskaņā ar Somijas sistēmas operatora publicēto informāciju šī starpsavienojuma remontdarbi ilgs līdz šī gada 1. augustam. Tādējādi no kopējās Somijas-Igaunijas starpvalstu savienojumu uzstādītās jaudas - 1016 MW - būs pieejami tikai 358 MW ("EstLink 1"), kas būtiski ierobežo elektroenerģijas importu no Ziemeļvalstīm.