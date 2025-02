Kamēr Latvija vēl meklē finansējumu "Rail Baltica" būvniecībai, Polijā jau darbojas šīs līnijas pirmie posmi

Pēc "Polskie Linie Kolejowe" valdes locekļa Mačeja Kačoreka, kurš atbild par stratēģiju un attīstību, teiktā, nākamais posms no Elkas līdz Lietuvas-Polijas robežai ir vissarežģītākais "Rail Baltica" posms Polijā. "Tāpat kā Baltijas valstīs posms no Elkas līdz Lietuvas robežai ir jauns projekts. Mēs būvēsim jaunu elektrificētu divsliežu ceļa dzelzceļa līniju, kas paredzēta ātrumiem līdz 250 km/h. Mums ir nodrošināts finansējums pašreizējai projektēšanas dokumentācijas fāzei no ES finansējuma un valsts budžeta. Mēs skatāmies uz "Rail Baltica" trīs līmeņos: starptautiskā līmenī ES ietvaros, jo projekts savienos valstis un nodrošinās kravu un intermodālas iespējas; reģionālās attīstības un nacionālās nozīmes līmenī; un no militārās mobilitātes perspektīvas, kas pēdējos gados ir kļuvusi īpaši svarīga," sacīja Kačoreks.