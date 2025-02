Žagars: klimatiskie apstākļi šobrīd kalnu slēpošanas biznesam Latvijā ir katastrofāli

"Kalnu slēpošanas biznesam mūsu platuma grādos ir visai maz sakara ar dabisko sniegu. Viss balstās uz iespējām saražot mākslīgo sniegu, kam nepieciešama gaisa temperatūra konstanti zem -3 C. Šoziem tā ir bijusi rekordaugsta, un šādi laika apstākļi iestājās tikai februāra vidū. Viss šis bizness, tostarp Skandināvijā, balstās uz trim lietām – gaisa temperatūru, attālumu no galvaspilsētas un infrastruktūru reģionā. Ja Latvijā visām profesionālajām slēpošanas bāzēm attālums no Rīgas ir atbilstošs, infrastruktūra arī visur ir salīdzinoši attīstīta, tad gaisa temperatūras diemžēl nav pietiekami zemas. Pēdējie gadi diemžēl liecina, ka samazinās periodi, kad varam ražot mākslīgo sniegu. Turklāt, ja Skandināvijā saražotais sniegs turas ilgi, mūsu regulārie atkušņi tam kaitē. Šim uzņēmējdarbības virzienam laikapstākļi ir noteicošais faktors, un, ja tie ir ārpus kontroles, tā ir ļoti nopietna problēma,” skaidro Žagars.