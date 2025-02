Latvijas uzņēmumā 12 darbinieki cietuši no seksuālās vardarbības, vadītājs atbild: "Mēs zinājām, bet nedomājām, ka ir tik slikti..."

Grūmings darba vidē ir viens no manipulācijas veidiem, kurā pāridarītājs pakāpeniski veido emocionālu vai profesionālu atkarību no upura, lai vēlāk izmantotu to seksuālai vai citai ekspluatācijai. Sākumā pāridarītājs izturas draudzīgi un izpalīdzīgi, bet pamazām izolē upuri no citiem kolēģiem, pārkāpjot arvien vairāk personīgo robežu.