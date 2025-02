Šokolāde kļūs par luksusa preci? Kakao cenas sasniegušas 50 gadu augstāko līmeni

Viņš atzīmēja, ka izejvielu tirgus bieži ir neparedzams, jo izejvielu pieejamību nosaka ne tikai tirgus tendences, bet arī laikapstākļi, ražas kvalitāte un citi faktori, kurus pārtikas ražotāji nevar ietekmēt un skaidri paredzēt. Kakao pupiņu ražu visās to eksportētājvalstīs, it īpaši Ganā un Kotdivuārā, kas nodrošina 65% no visa pasaules kakao pupiņu ražas, pērn ietekmējuši ne tikai klimata apstākļi un to pārmaiņas, bet arī nepārtrauktais pieprasījuma pieaugums, kas novērojams pēdējos gadus.