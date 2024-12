Saziņa ar mirušo un citi neparastākie veidi, kā tiek izmantots mākslīgais intelekts

Jau ziņojām šogad, ka pasaulē arvien vairāk tiek izmantotas MI radītās modeles. Iespējams pērkot drēbes kādā mājaslapā vai pavadot laiku vienā no sociālo tīklu platformām, pašam to nezinot, esi skatījies uz MI radīto modeli. Izmantot MI radītās modeles dzīvo modeļu vietā, lai reklamētu preces, piesaistītu uzmanību ir viena no jaunām tendencēm.