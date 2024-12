Kā izvēlēties un izvietot paklājus publiskā telpā?

“Elis” paklāju noma piedāvā gumijas paklājus – skreiperus, kas efektīvi savāc lielos netīrumus, lietusūdeni un sniegu jau pie pašas ieejas telpās. Aizsargājošs grīdas paklājs sastāv no augstvērtīgas 100 % nitrila gumijas un ir spēj izturēt jebkurus laikapstākļus. Rievotais paklāja protektors lieliski palīdz noberzt no apavu zolēm dažāda veida netīrumus. Šos paklājus var izvietot arī telpās, kur no noliktavas zonas darbinieki var pāriet uz biroja telpām. Paklāji ar gumijas pamatni labi pieguļ grīdas virsmai.