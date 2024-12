"Signet Bank" investēs līdz 5 miljoniem eiro mazo un vidējo uzņēmumu aizdevumos "Capitalia" platformā

"Signet Bank" ir Latvijas vadošā investīciju banka, kas dibināta 1991. gadā un ir viena no pirmajām neatkarīgās Latvijas bankām. "Signet Bank" vietējiem uzņēmējiem un uzņēmumiem piedāvā ilgtspējīgus finansēšanas un investīciju risinājumus. Kopš 2021. gada "Signet Bank" jau vairāk nekā 40 Latvijas uzņēmumiem ar obligāciju un akciju emisijām piesaistījusi papildu finansējumu 500 milj. eiro apmērā. 2023. gadā pārvaldībā esošie finanšu līdzekļi sasniedza 1,4 miljardus eiro. "Signet Bank" ir vadošais korporatīvo obligāciju organizators Latvijā un vadošais biržas brokeris Baltijā 2023. gadā saskaņā ar Nasdaq Biržas datiem. "Signet Bank" akcionāri ir deviņpadsmit Latvijas un starptautiskie privātie investori, no tiem lielākie ir "Signet Acquisition III" (23,05%), kura vienīgais akcionārs ir ASV investors Aleksandrs Solovejs, AS "RIT Group" (18,35%) - Latvijas uzņēmums, kas pieder Rapoportu ģimenei, un SIA "Reglink" (14,98%), kuras dibinātāja ir profesionāle banku jomā Irīna Pīgozne.