Kāds sods draud, ja auto nav aprīkots ar ziemas riepām?

To, ka daļa autovadītāju ir bezatbildīgi, apstiprina arī Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD). Par to liecina arī policijas kopīgi rīkotie reidi pagājušajās nedēļās - ap 20% auto nebija ar pietiekami drošām riepām. No decembra sankcijas ir bargas - ja nav atbilstošu ziemas riepu, mašīna nedrīkst turpināt braukšanu, vēsta TV3 Ziņas.