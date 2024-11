Stradiņa slimnīca stiprina starptautisko sadarbību klīniskajā pētniecībā un zinātnē.

“Starptautiskā sadarbība un pieredzes apmaiņa ir ļoti svarīga jebkurā jomā, bet it īpaši veselības aprūpē, kur tehnoloģijas nemitīgi attīstās. Sadarbība ar citām valstīm un kontinentiem, it sevišķi ar vienu no tehnoloģiju attīstības ziņā progresīvākajām Āzijas valstīm, Stradiņa slimnīcai paver plašākas iespējas un ļauj iegūt gan kopīgus saskares punktus, gan pieredzi, gan jaunu redzējumu, lai kopīgi meklētu risinājumus globāliem veselības aprūpes izaicinājumiem,” memoranda būtisko nozīmi uzsver PSKUS valdes priekšsēdētājs Lauris Vidzis.