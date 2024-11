Eiropas Dzelzceļa līnijās Drošības un darbības nepārtrauktības departamentu vadīs Vitālijs Rakstiņš.

Pēdējo gadu laikā Vitālijs Rakstiņš sarakstījis vairākas grāmatas par drošību, tostarp "Diaries of the Information War" un "Pretošanās rokasgrāmata", kuras saturs balstīts uz Ukrainas pieredzi Krievijas īstenotā pilna apmēra kara laikā, kā arī bijis līdzautors grāmatai „NATO 2099 The science fiction anthology”. Laika gaitā ir līdzdibinājis divas organizācijas: Mediju attīstības un pētniecības centru un CIREN – Civilian Resilience Nordic.