Latvijas lauku tūrismā situācija uzlabojas, bet ir liela problēma ar ēdinātājiem

Pilnībā tas nav pazudis, un, protams, no tā tūrisma nozarē ciešam joprojām. Turklāt pavisam nesen, runājot ar Skandināvijas kolēģiem, sapratu, ka jo tuvāki tirgi, jo vairāk viņiem ir bail. It kā liekas, ka skandināvi ļoti labi saprot, kur atrodas Ukraina un karš, kur mēs, bet viņi tiešām baidās un baidās ne tikai tādēļ, ka mums blakus ir Krievija, bet arī tādēļ, ka mums ir divkopienu valsts. Viņi domā, ka pie mums ir ļoti daudz nelojālu cilvēku, tādēļ kaut kas varētu notikt. Viņi domā, ka situācija šeit uz vietas nav tik viennozīmīgi mierīga un jebkurā brīdī var izcelties starpnacionāli konflikti. Skandināvijā ir cita situācija un pieredze, līdz ar to iespējamie starpnacionālie konflikti tiek uztverti ļoti nopietni. Tas man bija pārsteigums, jo nedomāju, ka viņi no tā baidās vairāk nekā no bumbām, kas var nejauši uzkrist.