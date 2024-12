Dzīvojam nabadzīgi, bet cenas kāpj. Kā Latvija izskatās salīdzinot ar citām Baltijas valstīm?

“Mūsu problēma ir tā, ka mēs esam vieni no visnabadzīgākajiem. Ja cilvēkam makā ir divi eiro, viņš var atļauties nopirkt preci, kas maksā divus eiro. Bet, ja viņam makā ir tikai viens eiro, viņš preci par diviem eiro nevar atļauties nopirkt. Tā ir tā problēma. Visā Eiropā cilvēki pārtikai tērē mazāku proporciju no ienākumiem nekā pie mums, mums vairs nav no kā paņemt. Mums maciņš ir tukšs. Nav nozīmes skaitlim, ko tu redzi pie letes. Jautājums ir – cik tev naudas ir makā?” saka Ingūna.