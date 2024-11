Ups! Ielēju dīzeļa vietā benzīnu - ko darīt?

“Degvielas sajaukšana bieži notiek pieraduma dēļ – cilvēki, ikdienā lietojot vienu degvielas veidu, to iepilda arī nomas vai pagaidu automašīnā,” stāsta ERGO sadarbības partnera, tehniskā atbalsta dienesta “Green Wave Latvija” vadītājs Artūrs Mezītis. “Mums ir bijuši gadījumi, kad transportlīdzeklis jāevakuē pēc tam, kad braucējs degvielas tipus sajaucis steigā, paralēli degvielas uzpildei lietojot mobilo telefonu vai no darba auto pārkāpjot savā personīgajā. Viens no amizantākajiem gadījumiem bija, kad autovadītājs priekā un sajūsmā par savu jauniegādāto spēkratu ielēja tajā nepareizu degvielu, kā rezultātā automašīna apstājās, jau izbraucot no stāvvietas.”