Maxima noliktavas izpārdošana vēl tikai šodien un rīt, pasteidzies: Virkne pērles vēl pieejamas par līdz šim zemākām cenām

“Mēs redzam, ka “Maxima” klienti īpaši novērtē noliktavas izpārdošanas piedāvājumus un iespēju ietaupīt uz nepārtikas preču rēķina. Pieprasītākās pērles jeb atsevišķas preces, ko cilvēki ir iegādājušies par īpaši izdevīgām cenām ir bezvadu putekļsūcējs, dažāda veida pannas, termosi, kā arī daudzfunkcionālais katls un trauki saldēšanai. Atlikušas ir tikai divas dienas, t.i., šodienas un rītdiena, lai vēl apmeklētu veikalus un atrastu savas pērles, kā, piemēram, Tefal pannu 24 cm par EUR 7,57, līmes zīmuli par EUR 0,04, bet A3 zīmēšanas albumi pieejami par EUR 1,49. Turklāt var atrast īpaši izdevīgus piedāvājumus mājas precēm, piemēram, čības sākot no EUR 1,00 un satīna veļas komplekts no EUR 8,00. Ņemot vērā, ka šīm precēm var nebūt otrās līdzīgas, ir svarīgi laicīgi plānot iepirkšanos, lai gūtu iespēju izvēlēties no plašāka preču sortimenta par pievilcīgākām cenām, stāsta “Maxima Latvija” komunikācijas vadītāja Liene Dupate-Ugule.