Ekskluzīvie spēkratu numuri kļūs par 400 eiro dārgāki; pieaugs arī tehniskās apskates un autovadītāju eksāmena cena

"CSDD sniedz vairāk nekā 70 dažādus pakalpojumus reģistrācijas un kvalifikācijas pakalpojumu jomā un vairumam no tiem izdevies cenas saglabāt līdzšinējā līmenī. Tomēr, daži pakalpojumi ir ļoti darbietilpīgi un to izpildei nepieciešami augsti kvalificēti darbinieki. Tā piemēram, transportlīdzekļa tehnisko parametru pārbaude un agregātu numuru salīdzināšana ievedot to no ārzemēm, kā arī elektroskrejriteņu reģistrācija klātienē, veicot tehnisko datu noteikšanu un individuālu pārbaudi," vēsta kompānija.