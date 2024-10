Pēc asām diskusijām Saeimas komisijai nodota iniciatīva par iemaksu nesamazināšanu pensiju otrajā līmenī

Opozīcijas frakcijas "Apvienotais saraksts" (AS) jau ir solījis vērsties Satversmes tiesā, kā arī lūgt Valsts prezidentu neizsludināt likumu, ja tas tiks pieņemts. AS frakcijas priekšsēdētājs Edgars Tavars, skaidrojot iecerēto valdības plānu, teica, ka valdība paņems naudu no nākotnes pensionāriem, lai nosegtu nodokļu izmaiņu fiskālo deficītu.