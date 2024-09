Briselē notika "Rail Baltica" stratēģiskās vadības grupas sanāksme

"Pašlaik ir īpaši būtiski nodrošināt "Rail Baltica" projekta ieviešanas progresu, tādēļ augstu novērtējam Eiropas Komisijas nepārtraukto atbalstu. No 2023 CEF (Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta) uzsaukuma projekts saņems līdz šim lielāko finansiālo atbalstu, apliecinot projekta nozīmīgumu Eiropas mērogā. Tomēr daudz izaicinājumu vēl ir priekšā, un to pārvarēšanai būs nepieciešama stingra apņemšanās projektu īstenot un sadarbība starp visiem projekta partneriem. ES atbalsts ir vitāli svarīgs "Rail Baltica" veiksmīgai īstenošanai," uzsvēra "RB Rail AS" valdes priekšsēdētājs Marko Kivila.