Elektroenerģijas tirgotāja un līguma veida maiņa joprojām zema

Latvija savu elektroenerģijas patēriņu 2024.gada 2.ceturksnī nosedza 96% apmērā. Skatoties pēc elektroenerģijas ražošanas veidiem un salīdzinot ar 2023.gada identisku periodu, šogad koģenerācijas stacijās elektroenerģijas izstrāde bija par 13% zemāka (13% no kopējā apjoma), hidroelektrostacijās par 8% zemāka (76% no kopējā apjoma), vēja elektrostacijās par 17% lielāka (3% no kopējā apjoma), savukārt saules elektrostacijās – astoņas reizes lielāka (8% no kopējā apjoma).