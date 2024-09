2023. gadā saules un vēja elektrostacijās saražots par 92 % vairāk elektroenerģijas nekā 2022. gadā

Koģenerācijas stacijās pērn saražoja 2 083 GWh elektroenerģijas, no tā 31,6 % no AER (biogāzes un biomasas koģenerācijas stacijās), kas bija par 8,2 procentpunktiem vairāk nekā 2022. gadā. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu 2023. gadā saražotā elektroenerģija biogāzes koģenerācijas stacijās samazinājās no 250 GWh līdz 182 GWh (par 27,2 %), biomasas elektrostacijās un koģenerācijas stacijās samazinājās no 552 GWh līdz 477 GWh (par 13,6 %).