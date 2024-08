Pensiju eksperts: prognozes liecina, ka 2050. gadā vienu pensionāru uzturēs divi strādājošie

Kopumā uzkrājuma veidošana, izmantojot pensiju 2. un 3. līmeni, ir efektīvs veids, kā parūpēties par savu labklājību vecumdienās. Iemaksas pensiju 2. līmenī visiem strādājošajiem tiek veiktas automātiski no nodokļu nomaksas, ikmēnesi (patlaban) novirzot 6% no darba algas, savukārt, izvēloties dalību pensiju 3. līmenī, ikvienam ir iespēja veikt brīvprātīgas iemaksas – pašam nosakot to lielumu un biežumu. Atis Krūmiņš atgādina, ka, lai izveidotu stabilu uzkrājumu, svarīgi iemaksas veikt regulāri, bez lieliem pārtraukumiem un to apjomu laika gaitā palielināt, piemēram, pieaugot algai vai citiem ienākumiem.