Šīs lietas nedrīkst ņemt no viesnīcas, taču ne visi to ievēro

Vēl viens izplatīts jautājums - vai no viesnīcas var paņemt čības. Atbilde uz to arī ir pozitīva. Tās parasti ir vienreiz lietojamas un tūlīt pēc viesa došanās prom tiek izmestas ārā. Bieži vien numuriņos atrodas kancelejas piederumi ar viesnīcas logotipiem, tā var būt pildspalva vai blociņš. Arī tos droši var paņemt, jo iestāde ir ieinteresēta reklāmā. Dāvanas vai "komplimentus" no viesnīcas (šokolādes vai konfektes) arī var paņemt bez šaubīšanās. Proti, rezumējot var paņemt lietas, kas paredzētas personīgai vienreizējai lietošanai.