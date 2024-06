"DelfinGroup" akciju publiskajā piedāvājumā pārdod akcijas par vairāk nekā 9 miljoniem eiro

DelfinGroup akcionārs Aigars Kesenfelds un viens no akciju pārdevējiem šajā publiskajā piedāvājumā norādīja: “Neskatoties uz sarežģīto makroekonomisko situāciju, akciju piedāvājuma rezultāti apstiprina, ka investoriem joprojām ir spēcīga interese par stabili augošiem Baltijas uzņēmumiem, kas nodrošina augstu dividenžu ienesīgumu. Šis akciju piedāvājums ir palielinājis kopējo DelfinGroup akcionāru bāzi un akciju likviditāti biržā, kas bija viens no šī darījuma stratēģiskajiem mērķiem. Man kā vienam no lielākajiem DelfinGroup ilgtermiņa akcionāriem ir patiess prieks par jaunu investoru pievienošanos turpmākajam DelfinGroup izaugsmes stāstam.”