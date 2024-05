Auto ziņas: dabā ar visām ērtībām. Kāda ir dzīve dzīvojamā treilerī?

Lai gan treileris ir ļoti kompakts, aizmugurē ir pat sava virtuve. Tā atrodas ārā, taču ir pasargāta no vējiem un tieša lietus. Virtuvītē ir arī ledusskapis, kas diez vai darbojas no benzīna ģeneratora. To lādē saules panelis, kas atrodas treilera priekšdaļā.



Treileri var aprīkot ar dažāda platuma marķīzēm, kā arī jumta teltīm. Visbeidzot treilerim ir 31 cm klīrenss un īpaši balsti piekabes stabilizēšanai nelīdzenā pļavā.