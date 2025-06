Zubkovs šo safari parku izveidoja jau 2006. gadā, to iecerot kā teritoriju, kurā dzīvnieki var brīvi mitināties bez krātiņiem. Savu biznesu viņš turpināja arī pēc Krimas aneksijas 2014. gadā, vienlaikus iestājoties okupantu partijās, vispirms valdošajā “Vienotajā Krievijā”, pēc tam piesaistoties faktiski fašistiskajai partijai “Rodina” (Dzimtene). Pēc Krievijas invāzijas Ukrainā viņš papildināja safari parka krājumus, izveidot dzīvniekus no krievu izpostītajām un okupētajām teritorijām, piemēram, atvedot vilkus no Hersonas, bet lauvas un lāčus no Donbasa.