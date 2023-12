Elastība, ilgtspēja un ekonomija – galvenie virzītājspēki jauniem auto lietošanas paradumiem

Kādi ir šie pārmaiņu izraisītie izaicinājumi un iespējas ikdienas dzīvē, kā arī, vai mēs, Latvijas sabiedrība, esam kļuvuši par daļu no jaunās mobilitātes revolūcijas, skaidro Arnis Jaudzems, “SIXT” vadītājs Baltijas valstīs.

Pakāpeniski atsakāmies no auto īpašumtiesībām

Automašīna, ar kuru pārvietoties ikdienā, sniedz rīcības brīvību, komfortu un nepieciešamo elastīgumu, ļaujot cilvēkiem plānot savu laiku un maršrutus neatkarīgi no sabiedriskā transporta grafikiem vai citiem ierobežojumiem. Tiesa gan regulārie izdevumi, kas saistīti ar automašīnas uzturēšanu un apkopi, riepu maiņu, remonta izdevumiem vai pat kredīta maksājumiem par, iespējams, vecu jauno auto – rada vien nevajadzīgas raizes.

Eiropas auto un mobilites barometrs, kurā tika aptaujāti 6000 respondentu no Beļģijas, Francijas, Vācijas, Itālijas, Portugāles un Spānijas – atklāj, ka trešdaļa (32%) aptaujāto auto īpašnieku varētu apsvērt iespēju nākotnē neizmantot personīgo automašīnu, savukārt 8% ir gatavi no tās pilnībā atteikties. Cilvēkiem nepieciešamas plašas mobilitātes iespējas un ērtības, ko nodrošina personīgais auto, taču nepieciešamība pēc auto īpašumtiesībām gadu laikā pakāpeniski samazināsies. Šādu tendenci jau varam novērot arī Latvijā.

Gads kopš auto abonēšanas – kas mainījies?

Automašīnu abonēšana īsā laika posmā ir piedzīvojusi strauju pieprasījuma kāpumu, iezīmējot jaunu un būtisku soli mobilitātes iespēju paplašināšanā Latvijā. Tas ir viens no veidiem kā iegūt plašas mobilitātes iespējas un visas personīgās automašīnas piedāvātās ērtības, saglabājot kontroli par savu budžetu. Abonējot automašīnu, ik mēnesi jāveic fiksēts mēneša maksājums un pašam jāsatraucas vien par degvielas un logu šķidruma uzpildi.

Gada laikā, kopš pakalpojums ir pieejams Baltijā, "SIXT+" (www.sixtplus.lv) automašīnu abonēšanas pieprasījums ir strauji audzis un to ir izmantojuši jau vairāk nekā 500 klientu. Papildu tam, “Norstat” veiktais pētījums atklāj, ka interese par auto abonēšanu un pārliecinoša vēlme to izmēģināt ir 40% aptaujāto. No visiem klientiem, vairāk nekā puse ir mazie un vidējie uzņēmumi, kuri nav gatavi ilgtermiņā uzņemties finanšu saistības par automašīnas iegādes un uzturēšanas izmaksām, nevēlas auto iegādāties savā īpašumā. Vienlaikus tiek atzinīgi novērtēta iespēja mainīt automašīnu pēc nepieciešamības, jo piedāvājumā ir auto kas ikdienā piemēroti pilsētai, ietilpīgi auto lielākām ģimenēm, savukārt rudens un ziemas sezonā īpaši pieprasīti ir SUV tipa auto.

Pieprasījums pēc elektroauto – palielinās

Latvija uzrāda pārliecinošu elektroauto pieprasījuma izaugsmi šī gada pirmo sešu mēnešu laikā. Salīdzinot jauniegādāto elektroauto skaitu pirmajā pusgadā ar to pašu laiku aizvadītajā gadā, pieprasījuma pieaugums ir 119% jeb kopējais elektroauto skaits ir palielinājies par 901, liecina elektroauto uzlādes tīkla “Eleport” apkopotie dati. Elektroauto iegāde nenoliedzami ir praktiska un tālredzīga izvēle, ja runa ir par investīcijām ilgtspējīgākā nākotnē. Ne mazāk būtiski ir arī atvieglojumi un priekšrocības, kas pieejamas to īpašniekiem. Finansiālais atbalsts no valsts elektro auto iegādei, zemākas automašīnas uzturēšanas un apkopju izmaksas, transportlīdzekļa ekspluatācijas izmaksas 0 EUR apmērā – ir tikai dažas no priekšrocībām, kas veicina iekšdedzes dzinēja auto aizstāšanu ar elektroauto. Pirms pieņemt lēmumu par personīgā elektroauto iegādi, ap 10% no visiem “SIXT+” (www.sixtplus.lv) klientiem izvēlas to abonēt, lai pārliecinātos par ieguvumiem un gatavību dzīvei ar elektroauto. Papildu tam, auto abonēšana daudziem ir arī kā lielisks veids, lai notestētu kādu konkrētu auto modeli pirms tā iegādes.

Līdz ar elektroauto pieprasījuma izaugsmi Latvijā, mēs novērojam būtisku pārmaiņu mobilitātes ainā. Elektromobiļu straujā popularitāte liecina par sabiedrības pieaugošo interesi par ilgtspējīgākām un videi draudzīgām transporta alternatīvām. Šī tendence iet roku rokā ar mūsdienīgiem risinājumiem un atvieglojumiem, kas piedāvāti elektroauto īpašniekiem, padarot šos transportlīdzekļus par vērtīgu un perspektīvu mobilitātes līdzekli Baltijas valstīs.