Oktobris ir bīstams mēnesis braukšanai. Autovadītājiem jābūt īpaši uzmanīgiem

Bīstamākais laiks – diennakts maiņa no gaismas uz tumsu

Īpaši vērīgiem autovadītājiem ir jābūt saullēktā un vakara krēslā, kad vērojama vislielākā dzīvnieku aktivitāte. Ja vasarā tas ir agri no rīta vai vēlu vakarā, tad rudens mēnešos šajā laikā cilvēki parasti dodas uz darbu vai no darba uz mājām, līdz ar to sadursmju risks palielinās. Papildus jāņem vērā, ka stirnām, briežiem un aļņiem oktobris un novembris ir pārošanās laiks, bet mežacūkām tas iestājas decembrī. Šajā laikā dzīvnieki kļūst aktīvāki, jo meklē sev partneri. Sevišķi to var novērot aļņiem, kas, riesta laika iedvesmoti, mēdz iemaldīties pat pilsētā.

“Autovadītājiem šajā laikā ir jābūt īpaši uzmanīgiem, it īpaši pārvietojoties pa ceļiem ārpus apdzīvotām vietām. Lai gan KASKO apdrošināšana ir būtisks atspaids pēc sadursmēm ar meža dzīvniekiem, labāk tomēr tādas nepiedzīvot. Sadursmes smagumu ietekmē daudzi faktori: cik liels ir dzīvnieks – nevar salīdzināt lapsas un aļņa nodarīto postu, vai sadursme ir frontāla, vai arī trāpa pa automašīnas sāniem, vai auto saduras tikai ar dzīvnieku, vai arī cilvēks veic kādus manevrus, iebrauc pretējā joslā un saduras ar pretī braucošo spēkratu, nobrauc no brauktuves, ieskrien kokā vai apgāžas – variantu ir ļoti daudz. Svarīgākas par jebkuriem transportlīdzeklim nodarītiem bojājumiem ir cilvēku dzīvības, kuras nevar novērtēt nekādā naudas izteiksmē,” uzsver BALTA Transporta produktu un risku parakstīšanas pārvaldes vadītājs Kristaps Liecinieks.

Sadursmes ar meža dzīvniekiem izmaksā tūkstošiem eiro

Kopš 2018. gada vidējā atlīdzība, kas tiek izmaksāta par sadursmi ar meža dzīvnieku, inflācijas ietekmē ir pieaugusi par 70% un pārsniedz 2500 eiro.

Lai izvairītos no šādām situācijām, autovadītājam ir jāzina gan tas, kā novērst sadursmi, gan kā pareizi rīkoties, ja sadursme ir nenovēršama: