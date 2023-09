Ar ūdeņradi darbināmais autobuss dosies tūrē pa Latviju

Ar ūdeņradi darbināmais autobuss atceļos no Lietuvas un šodien sāks savu demonstrāciju Latvijā lidostā "Rīga", 19.septembrī pie Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Āzenes ielā 12/1, Rīgā starptautiskā foruma "Ūdeņradis mobilitātei un enerģijai" laikā, 20.-22.septembrī Jelgavā, bet 23.-25.septembrī tas kursēs Valmieras ielās.

Šodien autobuss tiks testēts lidostā "Rīga", kur visas dienas garumā tas lidlaukā pārvadās pasažierus.

Otrdien, 19.septembrī, interesenti autobusu varēs apskatīt pie RTU Āzenes ielā 12/1, kur notiks forums "Ūdeņradis mobilitātei un enerģijai", kuru pavadīs ar ūdeņradi darbināmo transporta veidu - autobusa, auto, velosipēda un drona demonstrācija. Forums pulcēs gan Latvijas, gan Eiropas enerģētikas nozares pārstāvjus no "Hydrogen Europe", "Clean Hydrogen Joint Undertaking", ES institūcijām, ekspertus, kā arī ūdeņraža uzpildes tehnoloģijas piegādātājus no "Caetanobus", "Messer", "Toyota", "Worthington Industries" un "Ballard Power Systems Europe".

Savukārt pēc foruma noslēguma autobuss turpinās Latvijas tūri Jelgavā un Valmierā, kur tiks izmēģināts pilsētu ielās. Autobusa testa braucieni dos iespēju izmēģināt ar ūdeņradi darbināta autobusa tehnoloģiju un sniegs būtiskus datus, lai izvērtētu tehniskos aspektus un izmantošanas ieguvumus, tostarp ekonomisko pamatojumu ūdeņraža - elektriskā autobusa efektivitātes izvērtēšanai iespējamai ieviešanai Latvijas transporta sistēmā. Ūdens ir vienīgais autobusa radītais vides "piesārņojums", līdz ar to tiek būtiski samazināts pilsētas gaisa un apkārtējās vides piesārņojums.

Ūdeņraža - elektriskā autobusu tūre jeb "JIVE 2 CEE Hydrogen Bus Roadshow" kopš 2022.gada viesojas 12 Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīs, kur vēsturiski ar ūdeņradi darbināmu transportlīdzekļu izmantošana sabiedriskajā transportā ir ievērojami zemāka nekā Rietumeiropā. Tūri koordinē Latvijas Ūdeņraža asociācija sadarbībā ar "Hydrogen Europe".

Asociācija 2022.gada nogalē "Hydrogen Europe" uzdevumā īstenoja ūdeņraža-elektriskā autobusa izvietošanas un demonstrācijas projekta pirmo posmu Eiropas valstīs - Slovēnijā, Čehijā, Horvātijā, Slovākijā un Ungārijā. Projekts ir daļa no "JIVE 2" ("Joint Initiative for hydrogen Vehicles across Europe") iniciatīvas. Patlaban Polijā un Baltijas valstīs notiek demonstrācijas projekta otrais posms.

Projekta mērķis ir dot iespēju demonstrēt ūdeņraža-elektriskā autobusu tehnoloģiju un ļaut pilsētām iepazīties un pārbaudīt šo tehnoloģiju risinājumus reāllaikā, kā arī palielināt sabiedrības informētību par ūdeņraža tehnoloģijām.

Latvijas Ūdeņraža asociācija ir 2005.gadā dibināta biedrība ar mērķi sekmēt ūdeņraža tehnoloģiju ieviešanu Latvijas tautsaimniecībā, kas tiktu ražots galvenokārt no vietējiem dabas resursiem, lai ar vismazāko ietekmi uz apkārtējo vidi nodrošinātu alternatīvu enerģijas nesēju ieviešanu enerģētikas, transporta un rūpniecības sektoros. Asociācijas mērķis ir apvienot zinātniekus un uzņēmējus, kas darbojas ar inovatīvām tehnoloģijām un materiāliem, lai attīstītu atjaunojamo energoresursu potenciālu un izmantošanas veidus.