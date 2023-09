“Latvijas valsts meži” - viens no labākajiem darba devējiem

Zērvēns strādā LVM struktūrvienībā "LVM Biznesa sistēmu risinājumi", kur ieņem vadošā programmētāja posteni. Darba izvēle tieši LVM bijusi diezgan likumsakarīga, jo pirms tam Matīss strādājis karšu izdevniecībā Jāņa sēta, kur guvis pieredzi kā programmētājs tieši kartogrāfijas jomā. Arī LVM darbojas šajā virzienā, izstrādājot ģeogrāfiskās informācijas sistēmu LVM GEO, tādēļ Zērvēnam nebija īpaši grūti iekļauties šajā darba vidē.

"Latvijas valsts meži" vadošais programmētājs Matīss Zērvēns. (Foto: Latvijas valsts meži)

Savējais starp savējiem

""Latvijas valsts meži" meklēja darbinieku programmētāja pozīcijā un mana draudzene bija pamanījusi šo sludinājumu. Viņa tad arī ieteica man pieteikties, jo tas taču būtu tik forši, ja es strādātu "Latvijas valsts mežos". Viņa uzskatīja, ka tā ir viena no labākajām darba vietām. Tobrīd arī man gribējās dzīvē kaut ko pamainīt, tādēļ pieteicos. Nebija jau tā, ka gāju uz pilnīgi nezināmu vietu, jo ar kolēģiem no LVM jau pirms tam biju ticies dažādās IT konferencēs, tādēļ darba intervijā sastapu jau pazīstamus cilvēkus. Nozare jau tomēr ir diezgan līdzīga," saka Zērvēns.

Izvēloties darba vietu, Matīsam būtisks licies arī LVM publiskais tēls - liels un stabils uzņēmums, kas veiksmīgi apsaimnieko milzīgas mežu platības, sagādājot valstij būtiskus ieņēmumus, turklāt nodrošina saviem darbiniekiem konkurētspējīgu atalgojumu. Vēl viena LVM kā darba devēja priekšrocība ir tā, ka uzņēmumam ir klientu centri visā Latvijā. "Patlaban es dzīvoju un strādāju Rīgā, taču, ja sadomāšu pārcelties, piemēram, uz Liepāju, tad varēšu darbu turpināt tur. Mums jau ir kolēģi, kuri strādā Liepājā un dara to ļoti produktīvi," spriež Matīss. Protams, no svara ir arī mikroklimats darba vietā - gan tas, cik atsaucīgi ir kolēģi, gan arī darba vietas iekārtojums, pie kā LVM ofisā ir pamatīgi piedomāts: "Telpas mums ir gaišas un plašas, visur apdarē izmantoti Latvijas kokmateriāli. Vasarā nav karsti un ziemā nav auksti."

No biroja līdz mežam

Kā programmētājs sadzīvo ar tiem LVM darbiniekiem, kuri lielāko daļu laika pavada nevis kabinetā, bet mežā? Vai mežinieki uz datoristu neskatās no augšas - sak, ko gan tas no mežiem saprot? "Nē, mēs sadzīvojam ļoti labi," smej Zērvēns. "Mēs izstrādājam sistēmas, ko "meža veči" izmanto dzīvē, tādēļ mums ir ļoti svarīgs viņu viedoklis. Gadās tā, ka birojā viss strādā ideāli, taču mežā, kur tīkla pārklājums nav tik labs, situācija ir pavisam atšķirīga. Tādēļ mums bieži nākas risināt interesantus nestandarta uzdevumus, ar kādiem nesaskaras, piemēram, bankas IT speciālisti. Varbūt gala funkcionalitāte mūsu sistēmām nav nemaz tik sarežģīta, taču reizēm problemātiski ir tās pielāgot reālajai situācijai meža vidē. Tādēļ būtiski ir regulāri izbraukt ārpus biroja un tikties ar cilvēkiem, kuri izmanto šīs sistēmas ikdienā un runāties ar viņiem, lai saprastu, ko un kā vajag uzlabot."

Par labu savstarpējai sapratnei noteikti nāk arī dažādas mācības, kas vērsti uz to, lai iepazīstinātu darbiniekus ar uzņēmuma citām struktūrvienības un radītu izpratni par to darbu. Kā stāsta Matīss, katru gadu ir viens lielais komandas saliedēšanas pasākums, kur piedalās visa LVM programmētāju komanda - kopskaitā vairāk nekā 40 cilvēki. "Tad parasti braucam iepazīties ar kādu no mūsu uzņēmuma struktūrvienībām vai kādu no biznesa virzieniem, lai labāk saprastu, kā tas strādā. Piemēram, pērn bijām ciemos pie “LVM Zemes dzīles”komandas, kas gādā par derīgajiem izrakteņiem valsts mežu zemēs. Braucām uz Kurzemi un uz vietas karjerā varējām redzēt, kā tad notiek derīgo izrakteņu ieguve, kādi cilvēki to dara un kādu tehniku izmanto. Man tas interesanti likās kaut vai tādēļ, ka pirmais projekts, ar ko nodarbojos, kad sāku strādāt LVM, bija tieši saistīts ar šo sfēru un derīgo izrakteņu uzskaiti un izmantošanu."

Vai Matīss būtu gatavs LVM nostrādāt līdz pensijai? "Kādēļ gan nē? Ir mums kolēģi, kuri te strādā jau gadus 15 un ir apmierināti ar darbu. Uzņēmums ir liels un darba virzieni dažādi, tādēļ darāmā vēl ilgi neaptrūksies. Kadru mainība, cik zinu, mums nav liela - kamēr strādāju, mums cilvēki ir nākuši tikai klāt, nevis gājuši prom. Tas vien jau liecina, ka viņi ar LVM kā darba vietu ir apmierināti," spriež Zērvēns.