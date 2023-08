"airBaltic" pirmajā pusgadā guvusi nepilnu 15 miljonu eiro peļņu

Savukārt "airBaltic" apgrozījums 2023. gada pirmajā pusgadā, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn, palielinājies par 52,1% un bija 291,3 miljoni eiro. Salīdzinājumā ar pirmspandēmijas laiku, 2019. gada pirmo pusgadu, aviokompānijas ieņēmumi palielinājušies par 32,7%.

Kompānijā norāda, ka "airBaltic" salīdzināmie ieņēmumi pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas jeb EBITDAR šogad pirmajā pusgadā bija gandrīz 57 miljoni eiro, pagājušā gada attiecīgā perioda rezultātu pārsniedzot par aptuveni 50 miljoniem eiro.

Tostarp šogad otrajā ceturksnī lidsabiedrības salīdzināmā EBITDAR bija 53,8 miljonu eiro apmērā, tādējādi EBITDAR rentabilitāte bija gandrīz 29%.

"airBaltic" prezidents un izpilddirektors Martins Gauss norāda, ka pirmā pusgada rezultāti ir pārsnieguši uzņēmuma cerības.

Vienlaikus viņš atzīmē, ka rezerves dzinēju trūkums, kura dēļ kompānija nespēja veikt lidojumus vidēji ar 11 lidmašīnām, būtiski ietekmēja rezultātus otrajā ceturksnī. Tas aizkavēja kopējo rezultātu vēl labāku izaugsmi. Lai spētu nodrošināt plānotos lidojumus, bija nepieciešams nomāt papildu lidmašīnas.

2023. gada pirmajos sešos mēnešos "airBaltic" pārvadājusi kopumā gandrīz divus miljonus pasažieru, kas ir par 52% vairāk nekā šajā periodā pērn. Savukārt veikto lidojumu skaits pieaudzis par 20%, sasniedzot 20 294.

Vienlaikus "airBaltic" pārstāvji piebilst, ka šogad jūlijā pirmo reizi kopš 2019. gada un piekto reizi "airBaltic" vēsturē vienā mēnesī aviokompānija pārvadāja vairāk nekā 500 000 pasažieru.

Šogad pirmajā pusgadā "airBaltic" veica lidojumus 108 maršrutos, no kuriem 75 bija tiešie reisi no Rīgas, 15 no Tallinas, 11 no Viļņas un septiņi no Tamperes.

Uzņēmumam turpinot augt, 2023. gada pirmajā pusgadā "airBaltic" darbā pieņēmis 348 darbiniekus. Tādējādi līdz augustam komandā bija vairāk nekā 2360 kvalificētu darbinieku. Uzņēmuma mērķis ir līdz 2023. gada beigām pārsniegt 2500 darbinieku robežu.

Šobrīd "airBaltic" lidojumus veic ar 42 "Airbus A220-300" lidmašīnām. Augustā plānots floti papildināt vēl ar diviem gaisa kuģiem. Prognozēts, ka līdz 2024. gada beigām flotē kopumā būs 50 lidmašīnu.

Jau vēstīts, ka "airBaltic" 2022. gada pirmajā pusgadā strādāja ar 91,048 miljonu eiro zaudējumiem un 191,482 miljonu eiro apgrozījumu.

Tāpat ziņots, ka "airBaltic" koncerna apgrozījums pagājušajā gadā bija 500,17 miljoni eiro, kas ir 2,5 reizes vairāk nekā 2021. gadā, bet kompānijas zaudējumi samazinājās 2,5 reizes - līdz 54,219 miljoniem eiro.

Latvijas valstij pieder 97,97% "airBaltic" akciju, bet finanšu investoram, Dānijas uzņēmējam Larsam Tūsenam piederošajam "Aircraft Leasing 1" - 2,03%.