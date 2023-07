AS “4finance” samazina klientiem izsniedzamo kredītu apjomus

Sākot ar šī gada jūniju 4finance piemēroja izsniedzamo kredītu apjoma ierobežojumus Vivus.lv zīmola klientu jauniem kreditēšanas līgumiem. Visu Vivus.lv klientu profilos tika atjaunots līdzšinējais kredītlimita aprēķināšanas mehānisms, bija pārskatīti un no jauna noteikti klientiem pieejamie kredītu limiti. Pēc katra aizdevuma atmaksas maksimālais kredītlimita slieksnis tiek pārskatīts un aizdevējs izveidos labāko piedāvājumu atbilstoši katra klienta maksātspējai, kredītvēsturei un atjaunotajam Vivus.lv iekšējam kredītreitingam, kurš balstās uz modernās skoringa tehnoloģijas un vērtē ap 3000 dažādu kritēriju.

“Kreditēšanas nozare vienmēr ir bijusi ne tikai svarīgs tautsaimniecības elements, bet arī valsts ekonomikas “lakmusa papīrs”. Kreditēšanas sektors būtībā kalpo kā agrīna brīdinājuma sistēma par iespējamām tirgus svārstībām vai ekonomikas lejupslīdi. Inflācijas kāpums, izmaiņas atmaksas rādītājos, un kā rezultātā, stingrāki kreditēšanas standarti un nozares pakalpojumu pieejamības samazināšanās – tās ir ekonomiskās spriedzes rādītāji, ko mēs kā kredītdevēji lielākoties spējam prognozēt, savlaicīgi atpazīt un ietekmēt situācijas tālāko attīstību. Šobrīd mēs vērojam sabiedrības kopējo nogurumu no krīzēm, kuru apstākļos tā ir spiesta dzīvot jau kopš 2019. gada. Patērētāji vēlas atteikties no stingras taupības režīma, gādājot par sava dzīves līmeņa pilnveidošanu un ir gatavi ņemt dārgus kredītus, kurus Eiropas Centrālā banka mākslīgi sadārdzināja, lai apturētu inflāciju. Bet neapdomāta un pārdroša aizņemšanās var radīt lielu kaitējumu ilgtermiņā. Mēs strādājam saskaņā ar atbildīgās kreditēšanas principiem, tāpēc esam pieņēmuši lēmumu samazināt izsniedzamo kredītu apjomus, sākot ar Vivus.lv produktiem, kā arī ierobežojot iespējas klientiem aizņemties papildus no citiem 4finance zīmoliem vienlaicīgi. Turklāt arī straujas inflācijas apstākļos 4finance izmantoja visus pieejamos resursus, lai noturētu pakalpojumu izmaksas līdzšinējā līmenī. Arī šogad mēs spēsim nodrošināt mūsu klientiem vienus no izdevīgākajiem kreditēšanas nosacījumiem un konkurētspējīgākās cenas, neskatoties uz vispārējo cenu pieaugumu,” skaidro Latvijas reģionālais vadītājs Gvido Endlers.