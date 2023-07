Eiropas vilcienu maršruti, kas ir lētāki par aviobiļetēm

Tā kā atpūtnieki atsakās no lidostām un ar tām saistītajām grūtībām, kavēšanās un izdevumiem, viņi izvēlas Eiropas dzelzceļu.

Taču braukšana ar vilcienu ir ne tikai labvēlīgāka planētai. Tas var būt izdevīgāk arī jūsu makam.

Saskaņā ar pētījumu, ko veica organizācija "Which? Travel", ģimenes var ietaupīt naudu, izvēloties guļamvilcienus, nevis īsos lidojumus.

Patērētāju tiesību aizstāvju organizācija norāda, ka četru cilvēku ģimene, ceļojot ar guļamvilcienu, var ietaupīt gandrīz 100 mārciņu (115 eiro).

Lielāka ģimene varētu ietaupīt vairāk nekā 250 sterliņu mārciņu (287 eiro).

Kuri guļamvilcienu maršruti ļaus jums ietaupīt visvairāk naudas?

Izdevums "Which?" analizēja trīs Eiropas un divu Apvienotās Karalistes guļamreisu ceļojumu izmaksas.

Attiecībā uz Eiropas maršrutiem - no Parīzes uz Vīni, no Briseles uz Vīni un no Londonas uz Berlīni - viņi salīdzināja lētākās privātās kupeja cenu augusta pirmajā nedēļā ar lētākā lidojuma un nakšņošanas izmaksām.

Pārvadājumus no Parīzes uz Vīni un no Briseles uz Vīni nodrošina Nightjet, kas ir Eiropas lielākais guļamvilcienu uzņēmums.

Šajos maršrutos pāris ietaupītu naudu, lidojot ar lidmašīnu. Taču pārim ar diviem vai četriem bērniem būtu izdevīgāk braukt ar vilcienu.

"Četru cilvēku grupa varētu ietaupīt 94 mārciņas, bet lielāka grupa varētu samazināt savu atvaļinājuma rēķinu par veselām 267 mārciņām," secina "Which?".

Lidojuma maršrutā no Londonas uz Berlīni ar guļamvagonu, ko nodrošina European Sleeper, biļete ir tikai nedaudz dārgāka nekā lidojums un nakšņošana.

Rory Boland, žurnāla "Which? Travel", atzina, ka cena joprojām ir "šķērslis" ceļošanai, ņemot vērā klimata apsvērumus.

"Lai gan visā Eiropā ir izveidoti jauni guļamvilcienu maršruti, daudziem ceļotājiem cenas ir pārāk augstas," viņš teica.

"Mūsu pētījums atklāja, ka solo ceļotājiem un pāriem būtu jāmaksā ievērojami vairāk, lai izvēlētos vilcienu, nevis lidmašīnu. Taču labā ziņa ir tā, ka ģimenes un lielākas grupas var ietaupīt, ja vilciena kupejas var izmantot kopīgi."