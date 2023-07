Pirmais brauciens ar "Hondas" kompakto krosoveru ZR-V, kas pilsētā ir savā elementā

Atšķirībā no citiem kontinentiem Eiropā "Honda" ZR-V būs pieejama tikai ar viena veida 184 zirgspēku hibrīddzinēju, kas izveidots no 2 litru benzīna agregāta un diviem elektromotoriem. Pilsētā krosovers pārvietojas pārsvarā ar elektrību, taču uz šosejas, ja gribam iespiest pedāli grīdā, jāpieslēdzas benzīna dzinējam. Lielākā ātrumā tas to dara visai negribīgi un skaļi. Piecirst piešus var ar lāpstiņām zem stūres, kas tāpat kā sporta automašīnā "Honda NSX" izgatavotas no alumīnija.

Otrs variants ir ieslēgt sporta režīmu. Pilsētā Honda ZR-V ir savā elementā. Tievi jumta balsti un plašs stiklojuma laukums jau tā nodrošina teicamu pārredzamību, bet spoguļiem ir īsts mājsaimnieču izmērs. ZR-V salons ir progresīvāks nekā citos "Honda" krosoveros. Daudzas lietas, ieskaitot vienlaidu ventilācijas kanālu bloku, aizgūtas no jaunā "Civic". Ja meklējam tuvākos ZR-V konurentus, tad pēc iekārtojuma, izmēriem un pat jaudas tuvākais sāncensis ir "Corolla Cross" hibrīds. Diemžēl ZR-V nevar dabūt ar pilnpiedziņu. Aizmugurē ir gluda grīda bez transmisijas tuneļa un ērts atzveltņu leņķis. ZR-V ražots "Hondas" jaunajā megarūpnīcā Ķīnā. Cenas tiks izziņotas jūlijā, bet jauno krosoveru Rīgā ieraudzīsim septembrī.