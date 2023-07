Ieviesti jauni stāvēšanas aizliegumi Dziesmu un deju svētku laikā

No pirmdienas, 3. jūlija, rīta līdz pirmdienas, 10. jūlija, plkst. 6.00 transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana aizliegta Viļānu ielā, pie ēkas Viļānu ielā 13 un Purvciema ielā, piebraucamajā ceļā un stāvlaukumā pie ēkas Nīcgales ielā 22.

Tāpat no 3. jūlija rīta līdz svētdienas, 9. jūlija, plkst. 22.00 apstāšanās un stāvēšanas liegums ieviests Tērbatas ielas labās puses posmā no Baumaņa skvēra līdz Elizabetes ielai.

No pirmdienas, 3. jūlija, plkst. 20.00 līdz pirmdienas, 10. jūlija, plkst. 6.00 transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu liegs vairākās vietās Mežaparka apkārtne. Aizliegumu ieviesīs Ostas prospektā; Meža prospekta abu pušu posmos no Ezermalas ielas līdz Inčukalna ielai; Siguldas prospekta posmā no Meža prospekta līdz Ezermalas ielai; Ezermalas ielas posmā no Annas Sakses ielas līdz Meža prospektam; Kokneses prospekta posmā no Siguldas prospekta līdz Meža prospektam; Viestura prospekta labās puses posmā un virzienā no ēkas Viestura prospektā 35A līdz iebrauktuvei Mežaparkā Viestura prospektā; piebraucamajā ielā pie Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza ieejas; autobusu apgriešanās lokā Meža prospekta un Gatartas ielas krustojumā; kā arī Miera ielas posmā un virzienā no Palīdzības ielas līdz Tallinas ielai.

Tāpat no 3. jūlija plkst. 20.00 līdz 4. jūlija plkst. 23.00 apstāšanās un stāvēšanas liegumu ieviesīs Vecrīgā - Reformācijas laukumā, Pēterbaznīcas ielā, kā arī Skārņu ielas posmā no Audēju ielas līdz ēkai Skārņu ielā 10.

Savukārt no otrdienas, 4. jūlija, plkst. 00.01 līdz sestdienas, 8. jūlija, plkst. 23.00 transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu liegs Skanstes ielas labās puses posmā no Sporta ielas līdz Roberta Hirša ielai.

No trešdienas, 5. jūlija, plkst. 20.00 līdz ceturtdienas, 6. jūlija, plkst. 23.59 transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu liegs Jēzus baznīcas ielas labās puses posmā no Maskavas iela līdz Elijas ielai, kā arī Cēsu ielas labās puses posmā no Tallinas ielas līdz Brīvības ielai.

Savukārt no ceturtdienas, 6. jūlija, plkst. 20.00 līdz piektdienas, 7. jūlija, plkst. 23.00 Baznīcas ielas kreisās puses posmā no Ģertrūdes baznīcas līdz Stabu ielai, kā arī Ģertrūdes ielas posmā no ēkas Brīvības ielā 55 līdz Baznīcas ielai.

Pašvaldības mājaslapā ir izveidota atsevišķa sadaļa, kurā pieejama informācija par satiksmi Dziesmu un deju svētku laikā, kā arī digitāla karte, kurā atspoguļoti gaidāmie satiksmes ierobežojumi. Informācija par satiksmes ierobežojumiem tiks papildināta, atbilstoši svētku norisei. Sīkāka informācija skatāma te.



Rīgas pašvaldības ilgtermiņa mērķis ir panākt, lai ikviens cilvēks Rīgā neatkarīgi no izvēlētā pārvietošanās veida ērti un droši nonāktu iecerētajā vietā. Līdz ar to Rīgas pašvaldība jau savlaicīgi gatavojās Dziesmu un Deju svētku norisei pilsētā, to skaitā izveidojot ērtas pārvietošanās karti un aicinot svētku dalībniekus un viesus pēc iespējas plašāk izmantot sabiedrisko transportu. Rīga īpaši atbalsta pārvietošanos ar kājām, braukšanu ar velosipēdu vai sabiedrisko transportu, jo šie pārvietošanās veidi ir dabai un cilvēka veselībai draudzīgi, kā arī ekonomiski. Pārvietošanās pilsētā ir ne vien nokļūšana no vienas vietas uz otru, tā ir arī pilsētas iepazīšana, cilvēku veselība, drošība, atpūta un darbs.